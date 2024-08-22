İstanbul’da denize İSKİ’nin kirli suyu karıştı iddiası! Suyun rengi değişti...

İstanbul Büyükçekmece'de her gün binlerce vatandaşın denize girmek için kullandığı Kumburgaz bölgesi Bahçelievler Mahallesi'nde iddiaya göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) ait yağmur suyu kanalından denize kirli su karıştı. Kahverengiye dönen deniz havadan görüntülendi.





Büyükçekmece ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kumburgaz bölgesinde öğle vakitlerine plaja denize girmek için gelen vatandaşlar kahverengi bir denizle karşılaştı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) ait yağmur suyu kanalında taşma meydana gelmesi üzerine kumsala kadar uzanan kanaldan denize kirli su karıştı.