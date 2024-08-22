Arnavutköy’de hastane personelini taşıyan servis bariyere saplandı: 5 yaralı

Kaza sonrası 5 personel yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis aracında bulunan 18 işçiden; A.K., N.C., D.T., M.K. isimli işçiler yaralandı. Yaralanan işçiler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İşçilere ilk müdahale olay yerindeki arkadaşları tarafından yapıldı. Araç içerisinde kaza öncesinde fenalaştığı iddia edilen Safinaz Kılıç ise itfaiye ekiplerinin camı kırması sonucunda araçtan çıkartılabildi. Yaralı işçiler civar hastanelere kaldırılırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlattı.