Arnavutköy'de hastane personelini taşıyan servis bariyere saplandı: 5 yaralı
İstanbul Arnavutköy'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çalışan personelleri taşıyan araç kaza yaptı. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada serviste bulunan 5 işçi yaralandı.
İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne personel taşıyan işçi servisi kazaya karıştı. Araçta bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralı işçiler civar hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. N.S. yönetiminde olan 34 LLK 553 plakalı servis midibüsü Başakşehir istikametine ilerlediği esnada Arnavutköy Devlet Hastanesi Kavşağı'nda iddiaya göre araç içerisinde bulunan temizlik işçisi S.K.(53)'nin fenalaşması üzerine aracı sağa çekerek durdurmak istedi. Araç durdurulmak istendiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki yönlendirme levhalarına çarptı daha sonra bariyerlere saplandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis aracında bulunan 18 işçiden; A.K., N.C., D.T., M.K. isimli işçiler yaralandı. Yaralanan işçiler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İşçilere ilk müdahale olay yerindeki arkadaşları tarafından yapıldı. Araç içerisinde kaza öncesinde fenalaştığı iddia edilen Safinaz Kılıç ise itfaiye ekiplerinin camı kırması sonucunda araçtan çıkartılabildi. Yaralı işçiler civar hastanelere kaldırılırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!
- KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...
- Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...
- Seçtiğiniz kedi kalp gözünüzün ne kadar açık olduğunu gösteriyor! Sadece %1'i...
- Güve sorununa kesin çözümü duyunca şaşıracaksınız! Meğer çok kolaymış: Tek 1 tanesi...
- 10.000 TL üstü ve 35.000 TL altı maaş alana müjde geldi! Ödemeler yeniden düzenlendi: O tarihte ek 24.000 TL...
- Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...
- Manuel Neuer Alman Milli Takımı'na veda etti
- Memura: 43 bin TL, Emekli Memura (4C): 19 bin TL! %10.71'lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...
- 1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşi olan 47'lik sunucu tek yöntemle yapmış: "Günde 7 bardak..."
- Emekliye %42'lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C'liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...
- Sürekli unutuyorum diyene bir deva oluyor! İbn-i Sina fişek gibi zihnin sırrını verdi: "1 tutam ekleyin..."