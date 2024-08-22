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Samsun'da çelik kasadan paket paket uyuşturucu çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 14:04
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Samsun’da çelik kasadan paket paket uyuşturucu çıktı

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu olduğuna dair istihbarat aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çelik kasa içerisine gizlenmiş 6 paket halinde 480,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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