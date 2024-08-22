Halkbank ekonomide üreten kadın temsilini artırmak için yola çıktı! Üreten Kadınlar Yarışması’nın dördüncüsü başlıyor
Halkbank’ın kadının ekonomideki gücünü göstermek ve girişimcilik yönünü geliştirmek amacıyla dördüncüsünü düzenlediği “Üreten Kadınlar Yarışması” için başvurular 21 Ağustos’ta başlıyor. Beş farklı kategoride düzenlenen yarışmanın kazananları ise; Ocak 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilecek törenle ödüllerine kavuşacak. Kadın girişimcilerin iş dünyasında güçlenmesini hedef alan Üreten Kadınlar Yarışması aynı zamanda ekonomiye de güç katıyor.
Üreten Kadının Bankası Halkbank'ın, kadın girişimcilerin ekonomik gücünü artırmak ve toplumsal refaha katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması, kadınların her alanda olduğu gibi ekonomide de var olduğunu göstermeyi hedefliyor. Beş farklı kategoride gerçekleşecek yarışmada, "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi", "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci", "Kadın Kooperatifi", "Sıfır Atık" ve "Yükselen Yıldız" kategorilerinde dereceye giren kadın girişimcilere nakdi ödüllerin yanı sıra, çeşitli mecralarda tanıtım desteği ve Bankacılık Hizmet Paketleri de sunulacak. Yarışmada dereceye girenler, Ocak 2025'te İstanbul'da düzenlenecek törenle açıklanacak.
"GÜÇLÜ KADINLAR TOPLUMSAL REFAHIN DA TEMEL TAŞIDIR"
Halkbank'ın, sunduğu finansal ürün ve çözümlerle ülkenin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak kesintisiz destek sağladığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadınların ekonomik güçlenmesinin sadece bireysel kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumsal refah ve sürdürülebilir büyümeye de katkı sağladığına vurgu yaparak şunları söyledi:
"Kadınların üretime ve girişimcilik ekosistemine katılımı, bir ulusun ekonomik kalkınma yolculuğunda vazgeçilmez bir itici güç olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların iş dünyasına getirdiği yenilikçi düşünceler, iş yapış şekillerini dönüştürmekle beraber, sürdürülebilir kalkınma modellerinin ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor. Bu durum, ülkemizin global arenada rekabet gücünü artıran kritik bir unsurdur. Halkbank olarak; kadınların bilgi, beceri ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak amacıyla sunduğumuz destekler, onların ekonomiye olan katkılarını artırmakla kalmıyor, toplumun genel refahını ve sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor."
HALKBANK, KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN ÖZEL EĞİTİM FIRSATLARI SUNUYOR
Yarışmaya katılacak olan kadın girişimciler, Halkbank tarafından düzenlenen Üreten Kadınlar Akademisi MasterClass Marka Eğitim Programı'na katılma fırsatı da elde edecekler. İlk 100'e giren kadın girişimciler, Ocak 2025'te başlayacak eğitim programında; markalaşma, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kurumsal destekler gibi iş dünyasının trend konuları hakkında eğitim alacak.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ekonomik büyüme ve kalkınmada stratejik öneme sahip girişimciliği desteklerken, kadın girişimcileri birçok farklı alanda güçlendirmeye devam ettiklerinin de altını çizerek; "Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Akademisi MasterClass Marka Eğitim Programı'na devam edeceğiz. Yarışmamıza başvuracak girişimcilerimiz arasından ilk 100'e kalan kadın girişimcilerimizle, alanında uzman konukların katılacağı, birçok farklı alanda katma değer oluşturacak eğitimlerde, iki gün boyunca, İstanbul'da bir arada olacağız" dedi.
230 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE 70,3 MİLYAR TL DESTEK
Halkbank, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri için özel olarak hazırladığı Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile dört yılda 230 bin kadın girişimciye 70,3 milyar TL katkı sağladı. Banka, kadın girişimcilerin rekabet gücünü ve ihracattan aldıkları payı artırmak amacıyla İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile iş birliği yaparak İGE İhracatta Kadını Destekleme Kredisini de hayata geçirdi. Halkbank bu kredi ile finansmana erişmekte zorlanan ihracatçı kadın girişimcilere destek sağlıyor.
Son olarak geçtiğimiz ay halka arzı gerçekleşen Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon ile toplumsal cinsiyet odaklı yatırım yaklaşımının gelişimine katkı sağlayan Banka yatırımcılara, cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini önceliklendiren şirketlere yatırım yapma fırsatı sunuyor.
Başvurular Halkbank'ın web sitesi üzerinden yapılacak.
Yarışmaya katılmak isteyen kadın girişimciler ve kooperatifler, başvurularını 21 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Halkbank'ın resmi web sitesi üzerinden yapabilecekler. Yarışma, hisselerinin en az yüzde 50'si kadın girişimcilere ait olan işletmelere ve yönetim kurulu başkanı veya ortaklarının yüzde 50'si kadın olan kooperatiflere açık olacak.
Ekonomiye katma değer sağlayan kadın girişimciler, Üreten Kadınlar yarışması ile hem tanınma fırsatı bulacak hem de işlerini bir üst seviyeye taşıyabilecek.
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