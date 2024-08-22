Halkbank ekonomide üreten kadın temsilini artırmak için yola çıktı! Üreten Kadınlar Yarışması’nın dördüncüsü başlıyor

"GÜÇLÜ KADINLAR TOPLUMSAL REFAHIN DA TEMEL TAŞIDIR"

Halkbank'ın, sunduğu finansal ürün ve çözümlerle ülkenin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak kesintisiz destek sağladığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadınların ekonomik güçlenmesinin sadece bireysel kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumsal refah ve sürdürülebilir büyümeye de katkı sağladığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kadınların üretime ve girişimcilik ekosistemine katılımı, bir ulusun ekonomik kalkınma yolculuğunda vazgeçilmez bir itici güç olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların iş dünyasına getirdiği yenilikçi düşünceler, iş yapış şekillerini dönüştürmekle beraber, sürdürülebilir kalkınma modellerinin ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor. Bu durum, ülkemizin global arenada rekabet gücünü artıran kritik bir unsurdur. Halkbank olarak; kadınların bilgi, beceri ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak amacıyla sunduğumuz destekler, onların ekonomiye olan katkılarını artırmakla kalmıyor, toplumun genel refahını ve sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor."