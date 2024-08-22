22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kayseri'de feci olay! 1 ölü, 3 yaralı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 22:31 Güncelleme: 22.08.2024 22:31
ABONE OL
Kayseri’de feci olay! 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de seyir halindeki araç şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada, araçtaki Z.F. olay yerinde can verirken sürücü ve beraberindeki 2 kişi ise yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör