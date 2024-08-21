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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Araçlar birbirine girdi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 23:06 Güncelleme: 21.08.2024 23:10
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Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! Araçlar birbirine girdi

Akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nda 6 aracın zincirleme kazası yolu savaş alanına çevirdi. Olayın ardından trafikte aksamalar yaşanırken otoyolun Ankara yönü bir saat trafiğe kapatıldı.

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