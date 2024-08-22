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Dehşet kaza! Sürücü korkunç şekilde öldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 21:54 Güncelleme: 22.08.2024 21:55
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Dehşet kaza! Sürücü korkunç şekilde öldü

Bursa'da seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tarlaya uçan otomobildeki sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi.

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