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Düzce'de korkunç kaza! 2 yaralı var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 01:47 Güncelleme: 22.08.2024 01:47
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Düzce’de korkunç kaza! 2 yaralı var

Düzce'de 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu bir araç devrildi. Feci kazada 2 kişi yaralanırken bölgede ulaşım da aksamalar yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndü.

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