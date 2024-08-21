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Yol savaş alanına döndü! Dehşet kazadan acı haber geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 21.08.2024 18:50 Güncelleme: 21.08.2024 18:52
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Yol savaş alanına döndü! Dehşet kazadan acı haber geldi

Malatya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Akçadağ ilçesinde seyir halindeki tır ve kamyon birbirine girince olan oldu. Kamyon şoförünün hayatını kaybettiği kazada tır şoförü ise yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

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