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Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 19:43
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Artvin’in Şavşat ilçesindeki yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık zarar gördü.

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