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Bingöl'de orman yangını 2 saatte söndürüldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 18:09
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Bingöl’de orman yangını 2 saatte söndürüldü

Son dakika haberi... Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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