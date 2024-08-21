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Yeşiburç köyündeki tarihi yapılar turizme kazandırılacak

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 14:32 Güncelleme: 21.08.2024 14:33
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Yeşiburç köyündeki tarihi yapılar turizme kazandırılacak

Niğde merkeze 5 kilometre mesafede yer alan Yeşilburç köyü, yürüyüş parkuru, köy içerisinde bulunan tarihi yapıları ve cam terası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran Yeşilburç köyünde incelemelerde bulunan Niğde Valisi Cahit Çelik, Yeşilburç'a kimlik kazandırmak için çalışmalara ağırlık verileceğini söyledi.

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