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Edirne'de yağmur etkili oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 14:29 Güncelleme: 21.08.2024 14:30
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Edirne’de yağmur etkili oldu

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kısa süreli de olsa yağmura bıraktı.

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