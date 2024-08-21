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Kocaeli'nde karısını taciz eden adamı dakikalarca dövdü! Gözaltına alındı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 15:21 Güncelleme: 21.08.2024 16:02
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Kocaeli’nde karısını taciz eden adamı dakikalarca dövdü! Gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan F.A. eşini defaatle sosyal medya üzerinden taciz eden adamla buluşma ayarladı. Buluşma noktasına arkadaşlarıyla gelen adam, tacizciyi dakikalarca dövdü. F.A. ve arkadaşları gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Caddesi'nde gıda satışı yapılan dükkanın önünde meydana geldi.

F.A., iddiaya göre bir süre önce evli ve 2 çocuk annesi kadını sosyal medya hesabı üzerinden taciz etmeye başladı. Kadın, F.A.'nın sosyal medya hesabını engelledi.

Tacizci adam ve kavga eden kişilerTacizci adam ve kavga eden kişiler

Ancak F.A., farklı hesaplar açarak kadını taciz etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine kadın, yaşananları eşi O.K.'ye anlattı. O.K., eşine F.A.'ya bir adres verip, çağırmasını söyledi. Kadının çağrısı ile buluşma yerine giden F.A., O.K. ve arkadaşları tarafından dövüldü.

Tacizci adam ve kavga eden kişilerTacizci adam ve kavga eden kişiler

"TAMAM BIRAK, DAHA GELMEYECEĞİM"

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyadan da paylaşılan görüntülerde; kadının, O.K.'ye polisi çağırdığını söyleyerek, 'Polisi aradım da sen yine de şey yapma, olan sana olur', bir başkasının da 'Başına bela olur, ölür geberir' dediği anlar yer aldı. O.K.'nin video çeken kişiye 'Abla, çek bunun yüzünü' dediği, F.A.'nın da 'Tamam bırak, daha gelmeyeceğim' sözleri üzerine O.K.'nin 'Lan gelemezsin zaten' diyerek tepki gösterdiği anlar, kameraya yansıdı. Görüntülerde, başka bir kadının da 'Tamam üzülüyoruz sana dayak yiyorsun diye. Ama el alemin karısına, kızına bir de gelmeyeceğim diyor' sözleri de yer aldı.

Tacizci adam ve kavga eden kişilerTacizci adam ve kavga eden kişiler

İhbar sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, F.A., O.K. ve yanındakiler gözaltına alındı. O.K. ile yanındakiler ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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