21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Uşak'ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 21:47
ABONE OL
Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatılırken, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör