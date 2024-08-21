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OGM: Menderes'te meydana gelen yangın kontrol altında

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 19:59 Güncelleme: 21.08.2024 20:55
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OGM: Menderes’te meydana gelen yangın kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını, Bolu Gerede'de devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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