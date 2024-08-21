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Motosiklet ile cip çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 21:49
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Motosiklet ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde cip ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

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