Trabzon'da yangın faciası! Yayla evi yandı 3 kişi hayatını kaybetti | Kundaklama iddiası...
Son dakika haberine göre Trabzon’un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda tek katlı evde çıkan yangında, 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kundaklama iddiası üzerinde durulduğu belirtildi.
Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası'nda sabah saatlerinde yaşandı.
Arif Altuntaş'a ait yayla evinde sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi.
Çıkan yangında ilk belirlemelere göre Arif Altuntaş, Gülizar Altuntaş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişi yanarak öldü. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.
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