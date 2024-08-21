Trabzon’da yangın faciası! Yayla evi yandı 3 kişi hayatını kaybetti | Kundaklama iddiası...

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre Arif Altuntaş, Gülizar Altuntaş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişi yanarak öldü. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.