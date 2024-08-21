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Şanlıurfa'da serinlemek için baraja gölüne giren çocuk boğuldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 14:19 Güncelleme: 21.08.2024 14:24
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Şanlıurfa’da serinlemek için baraja gölüne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

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