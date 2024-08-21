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Ekip aracının aynasını kırdı polise yumruk attı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 13:34
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Ekip aracının aynasını kırdı polise yumruk attı

İzmir’in Buca ilçesinde, tehlikeli şekilde U dönüşü yapan araç sürücüsü, kendisini durduran polislere önce hakaret etti, ardından ekip aracının aynasını kırıp polisi yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

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