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Sultanahmet tramvay durağında şüpheli çanta paniği

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 21:56
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Sultanahmet tramvay durağında şüpheli çanta paniği

Sultanahmet tramvay durağında şüpheli çanta polisi harekete geçirdi.

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