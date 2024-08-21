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Elazığ'da baraj göletine giren çocuk boğuldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 23:06
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Elazığ’da baraj göletine giren çocuk boğuldu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baraj göletine giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.

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