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İzmir'de yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 21:55
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İzmir’de yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

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