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Silivri’de kaşla göz arasında bilgisayar hırsızlığı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.08.2024 16:26 Güncelleme: 21.08.2024 16:27
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Silivri’de kaşla göz arasında bilgisayar hırsızlığı

İstanbul Silivri’de restorana satış yapmak için giden hırsız, masanın üzerinde bulunan bilgisayarı gözüne kestirerek çaldı. Kaşla göz arasında bilgisayarın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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