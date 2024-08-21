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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 16:50
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Elazığ’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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