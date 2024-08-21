Samsun'da 5 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde, içerisinde hurda bulunan 5 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri gelerek, çıkan yangını söndürdü. Alevler iş yerinde maddi hasara yol açtı.
Kale Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi ile Ferah Sokak kesişiminde bulunan 5 katlı bir iş yerinin kazan dairesinde çalışan işçilerin hurdaları ayırmak için kullandıkları makineden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş yeri sahibinin içeride sanayi tüplerinin olduğunu belirtmesi üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.
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