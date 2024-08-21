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Samsun'da 5 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 16:25 Güncelleme: 21.08.2024 16:27
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Samsun’da 5 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, içerisinde hurda bulunan 5 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri gelerek, çıkan yangını söndürdü. Alevler iş yerinde maddi hasara yol açtı.

Kale Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi ile Ferah Sokak kesişiminde bulunan 5 katlı bir iş yerinin kazan dairesinde çalışan işçilerin hurdaları ayırmak için kullandıkları makineden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı.

Yangın çıkan iş yerinden bir kareYangın çıkan iş yerinden bir kare
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş yeri sahibinin içeride sanayi tüplerinin olduğunu belirtmesi üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.

Yangın çıkan iş yerinden bir kareYangın çıkan iş yerinden bir kare

İçeride bulunan tüpler dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.

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