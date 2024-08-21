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Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 19:45
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Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü’nde yosun oluştu

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle, Çıldır Gölü'nde yosun oluştu.

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