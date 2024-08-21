21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Artvin'de 3 ahşap ev yangında küle döndü

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 19:47
ABONE OL
Artvin’de 3 ahşap ev yangında küle döndü

Artvin'in Şavşat ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, alevler bitişikteki iki eve daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör