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Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 21:50
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Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla şarampole yuvarlanan ve takla atan 80 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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