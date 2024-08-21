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Halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.08.2024 16:24
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Halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu

Hatay'da düğünde yaşanan 'halay başı olma' tartışması sonucu çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan olmazken, kavga eden tarafların daha sonra barıştırıldığı öğrenildi.

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