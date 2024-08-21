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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 09:24 Güncelleme: 21.08.2024 09:26
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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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