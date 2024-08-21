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Gaziantep'te yolcu otobüsünde 1,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 09:38 Güncelleme: 21.08.2024 09:56
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Gaziantep’te yolcu otobüsünde 1,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep'te bir yolcu otobüsünde denetim yapan jandarma ekipleri, aracın bagajına gizlenmiş 1 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, tutuklandı.

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