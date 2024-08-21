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Kırklareli'nde göçmen operasyonu! Kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 09:23
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Kırklareli’nde göçmen operasyonu! Kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Kırklareli'nde kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

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