Kan donduran olay! Otomobile bakan ekipler dehşete düştü
Konya'da akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Karakola giden bir şahıs otomobilini polis ekiplerine gösterdi. Aracın içine bakan ekipler şoke oldu. Dehşet sonrası adam apar topar gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Aracıyla birlikte karakola giden şahıs otomobilini polis ekiplerine gösterdi. Tüyler ürperten olayın ardındna şahıs gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Durmaz ve eşi Elif Durmaz, 42 ADD 102 plakalı otomobil içerisinde tartışmaya başladı.
KARAKOLA GİDEREK İTİRAF ETTİ
Tartışma sırasında sürücü Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle Özalkent Polis Merkezine giderek teslim oldu.
CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI
Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden Elif Durmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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