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Kan donduran olay! Otomobile bakan ekipler dehşete düştü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 19:59 Güncelleme: 21.08.2024 20:00
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Kan donduran olay! Otomobile bakan ekipler dehşete düştü

Konya'da akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Karakola giden bir şahıs otomobilini polis ekiplerine gösterdi. Aracın içine bakan ekipler şoke oldu. Dehşet sonrası adam apar topar gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aracıyla birlikte karakola giden şahıs otomobilini polis ekiplerine gösterdi. Tüyler ürperten olayın ardındna şahıs gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Durmaz ve eşi Elif Durmaz, 42 ADD 102 plakalı otomobil içerisinde tartışmaya başladı.

Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola teslim oldu.Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola teslim oldu.

KARAKOLA GİDEREK İTİRAF ETTİ

Tartışma sırasında sürücü Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle Özalkent Polis Merkezine giderek teslim oldu.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden Elif Durmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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