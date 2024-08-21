Manisa'da sokak ortasında vahşet! Hamile kadını öldüresiye dövdü tutuklandı | AK Parti'den sert tepki
Manisa'da bir şahıs boşandıkları iddia edilen kadını sokak ortasında tekme, yumruk ve demir sopa ile öldüresiye dövdü. Şiddet gören kadının "Hamileyim" çığlıkları da adamı durdurmazken, gözü dönmüş cani saldırı sırasında kutsal değerlere ağza alınmayacak sözler söyledi. Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada cani adamın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ve 18 ayrı suçtan kaydı olduğu bildirildi. Ayrıca hamile kadının dehşeti yaşadığı dakikalarda olaya müdahale etmediği gerekçesiyle tepkilerin odağı olan adam hakkında da şoke eden gerçek ortaya çıktı. Öte yandan yaşanan dehşet olaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki geldi. Kadına yönelik şiddetin yasal olarak suç olduğunu belirten Çelik, şiddeti seyredenleri eleştirerek "Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir." dedi.
Manisa'da sokak ortasında vicdan yaralayan bir olay yaşandı. Bir şahıs "hamileyim" diye bağıran bir kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Dehşet olay kısa sürede tepki topladı.
AK PARTİ'DEN SEYREDENLERE SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaşanan korkunç olaya tepki gösterdi. Anneye şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, şiddeti seyredenleri de eleştirdi. Kadına şiddetin yasal olarak suç olduğunu belirten Çelik, ahlaki olarak da bu durumun insanlık dışı olduğunu kaydetti.
Sözcü Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
"Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır.
Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir. Cani adam daha önce boşandıkları ve tekrar görüşmeye başladıkları iddia edilen kadını tekme ve yumruklarla yere düşürdü."
KADIN 'HAMİLEYİM' DEDİ CANİ VURMAYA DEVAM ETTİ
Çevredekilerin bakışları arasında saldırmaya devam eden şahıs, kadının "hamileyim" çığlıklarına rağmen durmadı.
KUTSAL DEĞERLERE KÜFÜR
Demir sopayla kadına saldırmaya devam eden cani Allah'a da küfretti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
YAKA PAÇA GÖZALTI
Hamile kadını darbeden saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
SUÇ MAKİNESİ CANİ TUTUKLANDI
Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada cani adamın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ve 18 ayrı suçtan kaydı olduğu bildirildi.
Valiliğin açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Akhisar ilçemizde 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 16.55'te çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Şüpheli Y.A. isimli şahsın birlikte yaşadığı S.N.A. isimli kadın vatandaşımıza yönelik darp olayına saat 16.58'de motorize şahin ekibimiz tarafından müdahale edilmiştir. Bu esnada çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheliye yönelik linç girişimi, takviye ekip sevk edilerek önlenmiştir.
Gözaltına alınan şüpheli Y.A. adlı şahıs, sevk edildiği adli makamlarca 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü tutuklanmıştır. Olayda yaralanan S.N.A. adlı vatandaşımız sevk edildiği hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Ayrıca S.N.A. adlı vatandaşımız için 'Koruma Kararı' alınmıştır."
MÜDAHALE ETMEYEN ADAMIN GERÇEĞİ FARKLI ÇIKTI
Öte yandan cep telefonu tarafından çekilen görüntüde olaya müdahale etmediği gerekçesiyle sosyal medyada linçlenen ve küfürlü yorumlara maruz kalan Erkan Çiftçi'nin omurgasındaki rahatsızlık nedeniyle yüzde 60 engelli olduğu ve ankilozan spondilit hastalığı bulunduğu öğrenildi.
Sosyal medya kendisine yönelik yapılan yorumlardan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Çiftçi yaşananları anlattı. Çiftçi, rahatsızlığı nedeniyle hareketlerinin kısıtlı olduğunu belirterek 34 yıldır bu durumu yaşadığını söyledi. Eklem romatizma rahatsızlığı olduğunu belirten Çiftçi, bu durumun omuriliği de etkilediğini ve 14 yaşından beri bu rahatsızlığı çektiğini kaydetti.
"KIZIMA VURSA DAHİ KALKAMAM"
Oturduğu sandalyesinin farklı olduğunu ve dik durmasını gerektiğini vurgulayan Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:
"Olay günü burada otururken karşıdaki yola doğru bakıyordum. Yola doğru bakarken kadın adam karşıda beraberdiler. Orada kadın bağırmaya başladı. Bu tarafa doğru gelirken sürekli hareketlerde bulundu. Adam da ona doğru koşmaya başlayınca 'Abi kurtarın' dedi. Benim önüme doğru koştu. Bir baktım kadın yerde adam onu sürekli yumrukluyor. Biz kalkamıyoruz. İnsanlar nasıl bir durumumuz olduğunu bilmiyor. Ona göre değerlendirme yapılmıyor. Fazla linç ediyorlar beni. Neden kalkmıyor diye sormak lazım. Hepimizin annesi var. Benim 21 yaşında bir kızım var ona dahi vursa ben kalkamam. Benim felç kalma riskim var."
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