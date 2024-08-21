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Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı ardından araç ile üzerinden geçti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 13:32
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Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı ardından araç ile üzerinden geçti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de katil zanlısının önce eniştesinden dayak yediği, ardından da belindeki silahla ateş açtığı görüldü.

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