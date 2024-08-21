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Adana'da "çöp ev" temizliği! Temizlik işçisi kötü kokudan fenalaştı: Ambulansta müdahale edildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 12:56 Güncelleme: 21.08.2024 13:43
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Adana’da çöp ev temizliği! Temizlik işçisi kötü kokudan fenalaştı: Ambulansta müdahale edildi

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir evden gelen kötü kokular üzerine belediye ekipleri harekete geçti. İşçiler evdeki çöpleri saatlerce süren çalışmada temizledi. Kötü kokudan fenalaşan bir işçiye, gelen ambulansla müdahale edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Abdullah Aslan'ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

Aslan'ın oturduğu 2 katlı müstakil eve gelen ekipler, evin odalarının çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesiyle Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Evin damından, penceresinden ve kapısından çıkarılan atıklar, kamyonetlere yüklenip, kent çöplüğüne taşındı.

Temizlenen çöp evTemizlenen çöp ev

TEMİZLİK İŞÇİSİ FENALAŞTI
Temizlik çalışması sırasında işçilerden biri, kokudan etkilenip, fenalaştı. Başı dönen ve titrediği görülen işçi, arkadaşlarının yardımıyla evin dışına çıkarıldı.

Rahatsızlanan işçiRahatsızlanan işçi

8 KAMYONET ÇÖP ÇIKARTILDI
Temiz hava alıp, elini ve yüzünü yıkayan işçiye çağırılan ambulansta müdahale edildi. Ekipler, temizlik çalışmasının ardından böceklerin sardığı evi ilaçladı. Evden 8 kamyonet çöp çıkarıldığı belirtildi.

Rahatsızlanan işçiRahatsızlanan işçi

"2 HAFTA SONRA GENE AYNISI OLACAK"
Mahallede oturan Osman Köksal (50), yaklaşık 15 yıldır Aslan'ın evinde çöp biriktirdiğini belirterek, "Psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Ara sıra tedaviye gidiyor ancak döndüğünde yine aynı. Burada para edecek bir şey de yok. Milletin çoluğu, çocuğu var. Sinek ve böcek her şey geliyor. Ev temizlensin, 2 hafta sonra yine aynısı olacak. Ben kendimi bildim bileli bu ev, böyle" dedi.

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