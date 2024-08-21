Manisa’da sokak ortasında vahşet! Hamile kadını öldüresiye dövdü | Cani adam tutuklandı

Sosyal medyada olaya müdahale etmediği gerekçesiyle tepki gösterilen vatandaşın engelli olduğu ortaya çıktı.

"KIZIMA VURSA DAHİ KALKAMAM"

Oturduğu sandalyesinin farklı olduğunu ve dik durmasını gerektiğini vurgulayan Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay günü burada otururken karşıdaki yola doğru bakıyordum. Yola doğru bakarken kadın adam karşıda beraberdiler. Orada kadın bağırmaya başladı. Bu tarafa doğru gelirken sürekli hareketlerde bulundu. Adam da ona doğru koşmaya başlayınca 'Abi kurtarın' dedi. Benim önüme doğru koştu. Bir baktım kadın yerde adam onu sürekli yumrukluyor. Biz kalkamıyoruz. İnsanlar nasıl bir durumumuz olduğunu bilmiyor. Ona göre değerlendirme yapılmıyor. Fazla linç ediyorlar beni. Neden kalkmıyor diye sormak lazım. Hepimizin annesi var. Benim 21 yaşında bir kızım var ona dahi vursa ben kalkamam. Benim felç kalma riskim var."