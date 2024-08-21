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Kütahya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 11:53
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Kütahya’da Türkiye Güven Huzur uygulaması

Ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur” uygulaması çerçevesinde Kütahya'da da denetimler yapıldı.

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