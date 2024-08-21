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İki katlı evde yangın çıktı, müdahale eden bir kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 10:59 Güncelleme: 21.08.2024 11:02
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İki katlı evde yangın çıktı, müdahale eden bir kişi yaralandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden bir kişi hafif şekilde yaralandı.

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