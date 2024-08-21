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Bursa'da akıl almaz olay: Kiralık aracı satamayınca para dolu çantayı alıp kaçtılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 11:57
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Bursa’da akıl almaz olay: Kiralık aracı satamayınca para dolu çantayı alıp kaçtılar

Bursa'da kiralık otomobili satmaya çalışan dolandırıcılar, bunda başarılı olamayınca otomobilin içindeki 550 bin lira dolu çantayla kayıplara karıştılar.

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