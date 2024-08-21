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Köylülerin erken müdahalesi alevlerin önüne geçti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 16:52
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Köylülerin erken müdahalesi alevlerin önüne geçti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tarlaların yakınında bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın, tarlaya sıçradı. Hızla yayılan yangın güçlükle kontrol altına alınırken 6 dönümlük alan küle döndü.

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