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Isparta'da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 16:54 Güncelleme: 21.08.2024 16:56
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Isparta’da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Mehmet Can Ünal'ın (16) kontrolündeki plakası olmayan motosiklet, Ş.A.'nın kullandığı plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. 16 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer sürücünün de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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