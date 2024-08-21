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İstanbul Havalimanı bir alanda daha zirvede

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 15:49
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İstanbul Havalimanı bir alanda daha zirvede

İstanbul Havalimanı, 2024'ün ilk 6 ayında 316 direkt uçuş noktasına bağlantı sağladı. Bu alanda zirvede yer alırken, İGA CEO'su Selahattin Bilgen konuyla ilgili olarak "İnanılmaz ekibimiz ve paydaşlarımız sayesinde İstanbul küresel bağlantının kalbinde yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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