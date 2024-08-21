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Sarıyer’de 4 kişinin içinde olduğu tekne battı: 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtuldu, 1 kişi kayıp

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 09:21
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Sarıyer’de 4 kişinin içinde olduğu tekne battı: 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtuldu, 1 kişi kayıp

Sarıyer’de 4 kişinin içinde olduğu tekne battı. 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtulurken 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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