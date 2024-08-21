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Bingöl'de orman yangını 2 saatte söndürüldü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 19:48
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Bingöl’de orman yangını 2 saatte söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü.

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