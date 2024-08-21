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Eyüpsultan'da korkunç an! Taksiciyi darbedip arabayı gaspettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.08.2024 17:14 Güncelleme: 21.08.2024 17:18
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Eyüpsultan’da korkunç an! Taksiciyi darbedip arabayı gaspettiler

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 2 kişi bir taksiye müşteri olarak yanaştı. Şüpheliler araca bindikten sonra sürücüyü darbedip, taksiyle olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra taksiyle kaza yapan 2 şüpheliyi polis ekipleri kıskıvrak yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Rami Yeni Mahallesi'nde bir taksicinin darbedilip gasbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Taksinin gasp edildiği anTaksinin gasp edildiği an
Ekipler, Esenyurt'a gitmek için taksici H.G'nin aracına binen 1 şüphelinin başka adreste bekleyen arkadaşını da araca aldıktan sonra sürücüyü darbedip taksiyle olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Kısa süre sonra taksiyle kaza yapan 2 şüphelinin, aracı bırakarak kaçtığı tespit edildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı anŞüphelilerin gözaltına alındığı an

Şüpheliler E.K. (24) ve M.A.G. (24) polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli "kasten yaralama" ve "yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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