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Adana'da 32 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 10:56 Güncelleme: 21.08.2024 10:57
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Adana’da 32 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirirken yakaladığı 38 şüphelinin 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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