Hamsi avcılığına kota! O tutarı geçemeyecek





İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "1 Eylül 2024 - 14 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan genel balıkçılık av sezonunda Tarımsal Üretim Planlama Programı kapsamında, hamsi avcılığına kota uygulaması getirilmiş olup, toplam avcılık kota miktarı 400 bin ton olarak belirlenmiştir. 12 metre ve üzeri balıkçı gemisi ruhsat tezkeresi sahibi tekneler için av aracı ve tekne boyuna göre yapılacak kota dağıtımına başvurmak isteyen balıkçı gemisi donatanlarının, son başvuru tarihi 6 Eylül 2024'tür. Kota başvurusunda bulunmak isteyen 12 metre ve üzeri boydaki balıkçı gemisi sahiplerinin, belirtilen tarihe kadar gerekli işlemleri tamamlamaları önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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