Hamsi avcılığına kota! O tutarı geçemeyecek
Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi hamsi avcılığına kota uygulaması getirildi. Toplam avcılık kota miktarı 400 bin ton olarak açıklandı. Konuyla ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklama geldi.
Genel balıkçılık av sezonunda Tarımsal Üretim Planlama Programı çerçevesinde 1 Eylül 2024-14 Nisan 2025 tarihleri arasında hamsi avcılığına kota uygulaması getirildi. Toplam avcılık kota miktarı 400 bin ton olarak belirlendi. Av aracı ve tekne boyuna göre yapılacak kota dağıtımına başvurmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin son başvuru tarihi 6 Eylül 2024 oldu.
1 Eylül 2024 - 14 Nisan 2025 tarihleri arasında genel balıkçılık av sezonunda Tarımsal Üretim Planlama Programı çerçevesinde hamsi avcılığına kota uygulaması getirildi. Toplam avcılık kota miktarı 400 bin ton olarak belirlendi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "1 Eylül 2024 - 14 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan genel balıkçılık av sezonunda Tarımsal Üretim Planlama Programı kapsamında, hamsi avcılığına kota uygulaması getirilmiş olup, toplam avcılık kota miktarı 400 bin ton olarak belirlenmiştir. 12 metre ve üzeri balıkçı gemisi ruhsat tezkeresi sahibi tekneler için av aracı ve tekne boyuna göre yapılacak kota dağıtımına başvurmak isteyen balıkçı gemisi donatanlarının, son başvuru tarihi 6 Eylül 2024'tür. Kota başvurusunda bulunmak isteyen 12 metre ve üzeri boydaki balıkçı gemisi sahiplerinin, belirtilen tarihe kadar gerekli işlemleri tamamlamaları önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura: 43 bin TL, Emekli Memura (4C): 19 bin TL! %10.71'lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...
- 1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşi olan 47'lik sunucu tek yöntemle yapmış: "Günde 7 bardak..."
- Emekliye %42'lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C'liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...
- Sürekli unutuyorum diyene bir deva oluyor! İbn-i Sina fişek gibi zihnin sırrını verdi: "1 tutam ekleyin..."
- Önce tavşan mı, ördek mi gördün? İlk görenler süper zeka çıkıyor!
- Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?
- 7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine...
- 14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."
- Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
- Kişilik Testi: Seçtiğiniz gün batımı sizi sizden daha iyi tanıyor! Hayatta neyi temsil ediyorsunuz?
- IBAN'dan para gönderene yeni dönem! Sistem değişti: EFT, havale, FAST artık...