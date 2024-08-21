Ankara-Sivas YHT hattında yeni istasyon! Yerköy İstasyonu cuma günü hizmete giriyor

Yerköy İstasyonu 110 bin yolcu kapasitesi ile hizmet verecek

"ANKARA-SİVAS YHT HATTI 1 MİLYON 404 BİN YOLCU TAŞIDI"

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Edirne'den Kars'a, Doğu'dan Batı'ya hızlı demiryolu koridorunun omurgası olduğunu, hizmete girmesiyle karayoluyla 4,5 saat süren, tren yoluyla 12 saat süren Ankara-Sivas seyahat süresini 2 saate indirdiklerini anımsatarak, "Hattımız açıldığı günden bu yana 1 milyon 404 bin yolcu taşıdı. Hızlı trenimizi açarak, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlayarak vatandaşlarımıza hızlı güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sunduk." dedi. Hızlı tren ağını geliştirmek üzere çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Samsun ile Ankara'yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na entegre olacağını kaydetti.